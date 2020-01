Incidente stradale tra via Caglio e via Centemero, attimi di paura ad Arcore. Una persona è rimasta incastrata all’interno della propria vettura.

Due le auto coinvolte

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 11, all’incrocio tra via Caglio e via Centemero. Coinvolte due vetture, una Fiat “500 Xl” e una Fiat “Panda” verde. Ad avere la peggio una delle persone a bordo della “Panda”, rimasta incastrata tra le lamiere della vettura. Per consentire alla persona di lasciare il veicolo sono accorsi sul posto anche i Vigili del fuoco di Monza. Con loro anche i Carabinieri, oltre a un’ambulanza (in arrivo da Vimercate) e un’automedica (proveniente da Monza). Due i coinvolti: un ragazzo di 19 anni e una persona di 58. I soccorritori sono intervenuti in codice giallo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, anche se dalle prime informazioni pare che la “500 Xl” abbia colpito lateralmente la “Panda”, spedendola contro il cancello di una abitazione e un palo della segnaletica verticale.