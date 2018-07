Incidente sul lavoro a Cesano: muore un 51enne di Limbiate. La tragedia questa mattina alle 8 in via Manzoni.

Incidente sul lavoro a Cesano: muore un 51enne di Limbiate

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in una ditta di Cesano Maderno, in via Manzoni. Un 51 anni di Limbiate, tecnico manovratore di una ditta di noleggio cestelli, purtroppo ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione il 51enne stava accompagnando sul tetto un operaio della ditta di via Manzoni per la pulizia dopo i violenti temporali dei giorni scorsi. All’improvviso, per cause ancora da accertare, il cestello si sarebbe ribaltato. L’operaio è riuscito a mettersi in salvo buttandosi giù, mentre per il limbiatese non c’è stato scampo ed è rimasto schiacciato.

La tragedia è avvenuta intorno alle 8. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi, l’ambulanza proveniente da Meda e l’automedica ma per il 51enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco da Monza e Desio, i Carabinieri, la Polizia locale e l’Ats.