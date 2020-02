Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Vimercate: la coinvolta è stata trasportata all’ospedale cittadino in codice rosso

L’incidente a Vimercate

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 alla Omicron di via Manin. Secondo la prima sommaria ricostruzione, una donna di 67 anni è caduta rovinosamente dalle scale facendo scattare l’allarme. L’intervento è partito in codice giallo e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. Con il passare del tempo le condizioni della donna anziché migliorare sono peggiorate tanto che la 67enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vimercate

TORNA ALLA HOME PAGE