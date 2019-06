Incidente sul lavoro operaio muore colpito da un tubo di metallo. E’ successo oggi pomeriggio, giovedì 20 giugno, in una ditta di Nova Milanese la vittima è un 35enne di Desio.

Incidente sul lavoro muore operaio

Un operaio di 35 anni residente a Desio è morto dopo essere stato colpito violentemente da un tubo di metallo lungo otto metri. L’incidente è avvenuto alle 18,15 in una ditta di via Pellico specializzata nella lavorazione dei metalli.

Colpito da un tubo di metallo

Dalle prime ricostruzioni, una gru stava spostando il grosso tubo: durante la manovra però, il 35enne è stato colpito in pieno al torace. Immediatamente soccorso dai colleghi, le sue condizioni sono parse subito gravi. Dopo la chiamata al 118 sono state allertate in codice rosso un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l’automedica.

Intervenuti Polizia locale e Ats

Nonostante la corsa all’osepdale San Gerardo, l’operaio desiano non ce l’ha fatta. Dopo l’incidente, nella ditta di via Pellico sono intervenuti per un sopralluogo anche la Polizia locale, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i tecnici dell’Ats di Desio.