Incidente sulla Milano Meda: soccorse due persone. Lo scontro è avvenuto questa mattina pochi minuti dopo le sei, nel tratto tra Meda e Cesano.

Incidente sulla Milano Meda: soccorse due persone

Prima di elencare gli interventi di soccorso della notte, segnaliamo un incidente tra due auto avvenuto pochi minuti dopo le sei sulla SS35 Milano Meda, in direzione sud, nel tratto compreso tra Meda e Cesano.

In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbero due le persone soccorse dai volontari del soccorso intervenuti in posto con l’ambulanza. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polstrada di Milano. Si segnalano possibili rallentamenti.

Scontro tra due auto nella notte a Monza

Nella notte invece un solo intervento di soccorso in Brianza. I volontari della croce rossa di Brugherio sono intervenuti poco dopo l’una e trenta in viale Stucchi a Monza a seguito di uno scontro tra due auto. Nell’incidente è rimasto coinvolto un 23enne che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in codice verde all’Ospedale San Gerardo per accertamenti.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale monzese.