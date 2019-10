Incidente sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso venerdì 25 ottobre intorno alle 9, 46enne finisce in ospedale.

Incidente tra due auto

In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’impatto sarebbe avvenuto tra una Kia e una Smart che procedevano sulla Nazionale nello stesso senso di marcia in direzione Como. Per motivi ancora da appurare, in prossimità di via Gran Sasso, il 20enne alla guida della Kia avrebbe urtato la Smart, condotta da un 46enne. A seguito dell’urto l’uomo, dolorante, è sceso dall’abitacolo e si è steso a terra. Inizialmente si è temuto che fosse stato investito e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Sul posto Polizia locale, ambulanza e automedica

Sul posto sono state indirizzate un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e un’automedica. I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasferito in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso. Nulla di grave per il conducente della Kia. Per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.