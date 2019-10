Incidente sulla Statale 35: ferito un 35enne. Polstrada e personale del 118 poco dopo la mezzanotte sulla Nord.

Intervento della Polizia stradale e del personale del 118 nella notte appena trascorsa sulla Statale 35. In base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza pochi minuti dopo la mezzanotte, per cause ancora da accertare, un’auto in transito nel tratto tra Bovisio Masciago e Binzago è finita contro un ostacolo.

Soccorso un 35enne: i volontari della croce rossa di Desio hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare l’uomo in ospedale a Desio in codice giallo.