(Foto dal gruppo Facebook SS 36 dello Spluga, SP 72 e SS 340 Regina – situazione in diretta)

Incidente sulla Statale 36: elisoccorso sul posto. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, all’altezza di Briosco.

Incidente in Valassina

Traffico bloccato nel primo pomeriggio di oggi (14.20 circa) sulla Statale 36, in direzione Sud (Milano) nel tratto Arosio Novedrate-Verano Giussano, a causa di un incidente.

Sul posto, dopo la chiamata al 118, sono intervenuti ambulanza ed elisoccorso.

In base ad una prima ricostruzione all’origine dell’incidente, che ha coinvolto solo una vettura, ci sarebbe stato il malore dell’automobilista, un uomo di 77 anni.

77enne gravissimo

L’anziano è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni molto critiche. Non risultano altri mezzi o persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto.