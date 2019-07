Incidente tra auto e bici questa mattina, sabato 27 luglio, a Barlassina: un’anziana è finita in ospedale dopo essere stata investita.

Incidente tra auto e bici

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.40 tra via San Giulio e corso Milano: in base a quanto è stato possibile ricostruire, la conducente di un veicolo che stava sbucando da via San Giulio, F.P., classe ’62, residente in paese, non si sarebbe accorta che proprio in quell’istante lungo la provinciale stava transitando L.F., classe ’38 anche lei di Barlassina. Inevitabile l’impatto.

Sul posto Polizia locale, ambulanza e automedica

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, oltre a un’ambulanza della Croce rossa di Lentate e all’automedica. Dopo le prime cure l’anziana, grave ma cosciente, è stata trasferita all’ospedale Niguarda di Milano.