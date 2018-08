Incidente tra auto e bici poco prima delle 9.30 di oggi a Seregno, all’incrocio tra via Verdi e via Rossini.

Incidente in via Rossini, paura per un ciclista

In base a quanto ricostruito, la conducente di una Peugeot 208, S.M., del ’91, di Cairate, stava percorrendo via Verdi in direzione centro con l’intento di svoltare in via Rossini. Nell’effettuare la manovra, però, non si sarebbe accorta che dal centro, in direzione ospedale, stava sopraggiungendo un ciclista, G.F., classe ’74, residente a Pieve Emanuele, ma domiciliato in zona. L’uomo era in compagnia di un amico, anche lui in bici, che ha assistito all’impatto.

Sul posto Polizia locale e ambulanza

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito, e un’ambulanza della Croce verde di Lissone, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ciclista. Le sue condizioni fortunatamente si sono rivelate meno gravi del previsto e non è stato ritenuto necessario il trasferimento in ospedale.