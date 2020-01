Incidente tra auto e camion sulla Milano-Meda atterra l’elisoccorso. Traffico in tilt poco dopo le 11 di questa mattina mercoledì 22 gennaio nel tratto tra Varedo e Palazzolo

Incidente tra auto e camion sulla Milano-Meda

E’ atterrato anche l’elisoccorso per l’incidente tra auto e camion avvenuto questa mattina, mercoledì 22 gennaio, poco dopo le 11 sulla Milano-Meda. Da quanto si è potuto apprendere finora, una Peugeot è rimasta incastrata nella parte posteriore di un mezzo pesante. E’ stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Uomo di 45 anni in ospedale

I soccorsi si sono attivati in codice rosso in aiuto di un automobilista di 45 anni. Sul posto, otre all’elisoccorso, anche un’ambulanza della Croce rossa di Cinisello Balsamo. Una volta prestate le prime cure al ferito, la situazione è sembrava meno grave del previsto, quindi la corsa all’ospedale Niguarda in codice giallo

Traffico in tilt

Sono intervenuti anche la Polizia locale e la Polizia stradale per i rilievi dell’incidente e gestire le viabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code: chiusa l’entrata di Varedo della Milano-Meda in direzione Milano