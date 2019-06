Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno 2019, in corso Milano a Barlassina.

Incidente tra auto e moto in corso Milano

L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale, accorsi sul posto insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Seveso. In base a una prima ricostruzione l’impatto sarebbe avvenuto in corso Milano, in corrispondenza del civico 157, tra un’auto condotta da una 32enne di Senago e una vespa con in sella un 41enne di Limbiate.

Motociclista a terra

Ad avere la peggio è stato il motociclista, finito a terra. Inizialmente si è temuto che le sue condizioni potessero essere gravi e sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e un’automedica. Fortunatamente poi la situazione si è rivelata meno grave del previsto ed è stato trasferito in ospedale in codice verde per le cure del caso. La viabilità lungo la provinciale ha subito dei rallentamenti.