(foto archivio)

Gravissimo incidente nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio, in via Bruno Buozzi a Limbiate. A seguito dello scontro tra un’auto e una moto un giovane di 23 anni è stato trasportato al San Gerardo, dove purtroppo è deceduto.

Incidente tra auto e moto a Limbiate: muore un 23enne

Un giovane di 23 anni, C.R.C. residente a Limbiate, è morto nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio 2020, all’Ospedale San Gerardo di Monza a seguito dei gravi traumi riportati dopo un incidente stradale avvenuto a Limbiate.

Il ragazzo, in base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento, era in sella ad un T-Max quando, intorno alle 17.30 in via Bruno Buozzi, si è scontrato con un’auto. A seguito dello scontro con la vettura il 23enne è caduto a terra violentemente.

Dopo il grave incidente sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi: due le ambulanze intervenute insieme all’automedica. Vista la gravità della situazione è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso proveniente da Como. E proprio in elicottero il 23enne ha raggiunto l’Ospedale San Gerardo in codice rosso dove, poco prima delle 19, è deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio e gli agenti della Polizia locale di Limbiate.