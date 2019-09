Incidente tra auto e moto sulla Nazionale dei Giovi, a Lentate arriva anche l’elisoccorso. E’ il terzo nella giornata di oggi. Nella notte il mortale in via Settembrini e in mattinata lo scontro in via Aureggi.

Incidente, arriva l’elisoccorso: paura per un 54enne

L’impatto è avvenuto intorno alle 15 sulla Nazionale, all’altezza di via Battisti. Per motivi ancora in fase di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio un motociclista 54enne, finito a terra. Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia locale, insieme alla Croce Rossa di Misinto e l’elisoccorso. Il centauro è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. In corso gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.