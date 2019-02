Incidente tra auto e tir a Cesano Maderno. E’ accaduto poco dopo le 13 in via Col di Tenda. Nessuna ripercussione sul traffico.

Incidente tra auto e tir a Cesano Maderno

Paura poco dopo le 13 per un incidente avvenuto a Cesano Maderno, in via Col di Tenda. Nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 33 anni e uno di 55, residente a Cinisello Balsamo.

In base ad una prima ricostruzione, l’auto guidata dal 33enne stava percorrendo la Tangenziale Sud in direzione di Desio quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrata con un tir che da Desio procedeva verso Cesano.

Inizialmente la situazione è apparsa molto critica tanto che i soccorsi si sono portati sul posto in codice rosso. Dopo l’arrivo dei sanitari invece l’allarme è rientrato. Il 55enne alla guida del mezzo pesante non ha riportato conseguenze. Per il 33enne che si trovava sull’auto, nonostante l’impatto violento, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i rilievi di rito, la Polizia locale di Cesano Maderno. Non risultano ripercussioni sul traffico.