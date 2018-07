Incidente in via Leoncavallo a Seveso, grave un 32enne di Cogliate alla guida di una “Ford Fiesta”.

Dinamica in fase di ricostruzione

L’incidente è accaduto intorno pochi minuti prima delle 15 nella zona tra Seveso e Barlassina. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Seveso, insieme ai soccorritori della Croce Bianca di Seveso. Due le auto coinvolte che sono entrate in collisione, una “Ford Fiesta” e una “Chevrolet”. Non è escluso che il 32enne sia stato colto da malore. Alla guida dell’altra vettura c’era un 40enne. Dopo le prime cure sul posto, il conducente della “Fiesta”, soccorso in codice rosso, è stato condotto in ospedale.