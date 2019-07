Incidente tra due auto in Milano Meda. E’ accaduto questa notte. Coinvolte due persone finite in ospedale a Desio.

Incidente tra due auto in Milano Meda

Incidente nella notte appena trascorsa in Milano Meda. Lo scontro, tra due auto, è avvenuto intorno a mezzanotte e venti lungo il tratto di strada tra Binzago e Bovisio Masciago.

A seguito dell’impatto si è messa in moto la macchina del soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari della croce rossa di Varedo e della croce bianca di Cesano. Due le persone ferite: si tratta di un uomo di 39 anni e di una donna di 45.

Dopo le cure sul posto entrambi sono stati portati in ospedale a Desio, in codice verde e giallo. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi di rito.