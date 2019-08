Incidente tra furgone, auto e moto a Seveso, grave centauro 21enne.

Incidente tra auto e moto in via Repubblica

L’impatto si è verificato intorno alle 12 di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, in via Repubblica, in prossimità del civico 7. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: in base a una prima ricostruzione parrebbe che il centauro proveniente da Cesano abbia colliso contro la parte posteriore di un furgoncino, per poi finire contro una Mercedes blu che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto Polizia locale e 118

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale, a cui spetterà la ricostruzione dell’esatta dinamica, oltre a due ambulanze, della Misericordia di Arese e di Seregno Soccorso. Data la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.