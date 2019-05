Ennesimo incidente in Milano-Meda: stavolta a rimanere coinvolti sono stati quattro veicoli e un’auto è finita sopra l’altra.

Incidente in Milano-Meda

L’incidente si è verificato intorno alle 7.45 di oggi, martedì 21 maggio 2019, in prossimità dello svincolo di Lentate, in direzione Milano. Per motivi ancora da chiarire quattro auto si sarebbero urtate e una Ford si è sollevata rimanendo letteralmente in obliquo sopra a una Volvo.

Sul posto Polizia stradale, Vigili del fuoco e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia stradale, per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Seregno e Lazzate, e un’ambulanza di Avis Meda. Fortunatamente, in base alle prime ricostruzioni, non ci dovrebbero essere feriti gravi. Il traffico ha subito ripercussioni.