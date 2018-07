Incidenti, aggressioni e intossicazioni etiliche nella notte in Brianza. Interventi a Lentate, Cesano, Villasanta e Muggiò.

Incidenti, aggressioni e intossicazioni da alcol

Diversi interventi nella notte in Brianza da parte dei volontari del 118. Tra questi segnaliamo alle 3 una richiesta di intervento a Lentate sul Seveso. Qui, in via Como, si sono scontrate due auto con a bordo 5 ragazzi dai 20 ai 28 anni. Sul posto la croce rossa di Lentate che ha soccorso l’unico ferito per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Sempre nella notte, a Cesano Maderno, in via Perego, un ragazzo di 21 anni è stato soccorso dalla croce rossa di Varedo perché rimasto vittima di un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione. Fortunatamente nulla di grave ma il giovane è stato comunque portato in ospedale per accertamenti in codice verde.

Infine segnaliamo due intossicazioni etiliche a Muggiò e a Villasanta. Nel primo caso i volontari hanno raggiunto un giovane di 17 anni in viale della Repubblica. Il ragazzino si è sentito male in strada ed è stato portato all’ospedale di Cinisello Balsamo per accertamenti. Le sue condizioni sono buone.

A Villasanta invece è stata soccorsa una 26enne, anche lei per eccesso di alcol. Nulla di grave anche in questo caso: la ragazza ha raggiunto l’ospedale in codice verde.