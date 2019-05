Incidenti e malori nella notte appena trascorsa. Diversi gli interventi delle ambulanze del 118.

Incidenti e malori nella notte appena trascorsa

Incidente stradale, 28enne in ospedale. E’ stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza il 28enne che questa mattina, domenica 12 maggio, intorno alle 6.30, è stato coinvolto di un incidente stradale in largo Carlo Esterle a Monza. Soccorso in codice verde dalla Croce Rossa, è stato trasportato in ospedale in ambulanza dopo le prime cure sul posto.

E’ invece all’ospedale Policlinico di Monza la 22enne che alle 23 di ieri sera è stata soccorsa in via Increa a Brugherio dopo essere caduta dalla bicicletta. Raggiunta da un’ambulanza della Croce Rossa di Brugherio, è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Due malori a pochi minuti di distanza

Nel corso della notte i soccorritori del 118 sono intervenuti anche per due malori, uno a pochi minuti di distanza dall’altro. Alle 6 di oggi, domenica, in via Caracciolo a Limbiate, per una donna di 31 anni, trasportata poi all’ospedale di Garbagnate Milanese. Una manciata di minuti prima in via Santa Maria Molgora di Vimercate pere un uomo di 33 anni, trasportato poi all’ospedale cittadino.