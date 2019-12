Incidenti, malori e aggressioni: cinque persone soccorse. Nella notte interventi a Desio, Busnago, Arcore e Monza.

Cinque persone soccorse nella notte

Notte movimentata per i soccorritori brianzoli, coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono cinque gli interventi effettuati nelle ultime ore. Il più serio a Desio, dove poco prima della due, in piazza Martiri di Fossoli, una donna di 27 anni è stata aggredita. In base alle informazioni rese note da Areu la 25enne è stata soccorsa dai volontari della croce rossa locale e trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto per ricostruire quanto accaduto anche i Carabinieri.

Tra le due e le tre si segnalano anche due malori, a Busnago e ad Arcore. Il primo intervento ha coinvolto un giovane di 28 anni soccorso sulla Sp Monza Trezzo e trasportato in codice verde in ospedale. Ad Arcore invece è stato soccorso un 37 enne che, dopo le cure sul posto, non ha avuto necessità del trasporto in ospedale.

Intorno alle 4 è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza e della Polizia locale a Monza, in viale Elvezia per un incidente in cui è rimasta coinvolta una donna di 30 anni. Sul posto i volontari della croce bianca di Biassono. La 30enne, dopo gli accertamenti del caso, non è stata trasportata in ospedale.

Infine segnaliamo l’investimento di un pedone, alle 5.20 di questa mattina, in viale Sicilia a Monza. Fortunatamente il 50enne coinvolto non ha riportato conseguenze.