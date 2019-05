Incidenti stradali e aggressioni nella notte. Interventi dei soccorritori a Monza e a Nova Milanese.

Due persone sono finite in ospedale nelle ultime ore in Brianza. Si tratta di un 41enne rimasto coinvolto in un incidente poco dopo mezzanotte a Monza, in via Monte San Primo. In base ad una prima ricostruzione l’uomo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Subito soccorso dalla Croce rossa di Monza e Brianza è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale.

Poco prima delle sei invece un 43enne è stato soccorso in via Brodolini a Nova Milanese in seguito ad un’aggressione. La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire ed è al vaglio del Carabinieri della compagnia di Desio intervenuti sul posto. Il 43nne è stato soccorso dai volontari dell’ambulanza e poi trasportato in ospedale a Desio. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.