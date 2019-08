Incinta, si presenta a casa dell’ex: ma lui ha già un’altra e lei minaccia il suicidio. E’ stato necessario l’intervento dei Carabinieri per riportare la situazione alla normalità.

Incinta si presenta dall’ex

Accortasi di essere rimasta incinta una ragazza è arrivata da Bergamo per dare la lieta novella al fidanzato. Solo che lui, un giovane residente nell’hinterland milanese, non si è dimostrato esattamente entusiasta all’idea di diventare papà. Anche perché, nel frattempo, aveva già trovato un’altra compagna.

E, nonostante lui si sia detto disponibile ad aiutarla economicamente, lei, disperata, ha dato in escandescenze, arrivando a minacciare il suicidio.

I fatti si sono verificati oggi, sabato 10 agosto 2019, in mattinata. La ragazza si è presentata a casa dell’ex, che in quel momento era solo, intorno alle 11.30. Si è fatta aprire e gli ha annunciato: “Sono incinta”. Lui, colto alla sprovvista, ha spiegato di avere nel frattempo intrecciato una relazione con un’altra donna, ma che non si sarebbe tirato indietro e avrebbe contribuito economicamente al mantenimento del figlio in arrivo. Di tornare con la ex, evidentemente, non aveva però alcuna intenzione.

La giovane, a quel punto, presa dallo sconforto ha iniziato a urlare minacciando il suicidio. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri della locale stazione per riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente la giovane si è tranquillizzata. Al momento però non siamo in grado di dire se la vicenda avrà, come ci auguriamo, un lieto fine.

