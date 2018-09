Neve in via Strauss in piena estate? Ovviamente no, ma mercoledì è stato molto suggestivo lo scenario di via Strauss imbiancata dalla schiuma fuoriuscita in abbondanza dall’impianto antincendio di una ditta che produce vernici.

Uno scenario invernale in piena estate

Sembrava davvero uno scenario invernale con la strada piena di neve. In piena estate. Invece era schiuma in grande quantità, fuoriuscita dall’impianto antincendio di una ditta di via Strauss che produce vernici, solventi e prodotti per la verniciatura con marchi differenti.

La schiuma ha invaso ditta e strada

Ancora da accertare il motivo per cui è entrato in funzione l’impianto antincendio che ha prodotto la spuma bianca e soffice come la neve, visto che non ci sono state fiamme né focolai nell’azienda di via Strauss e nelle immediate adiacenze. L’enorme quantità di schiuma ha invaso la ditta, il cortile antistante e un largo tratto della strada fra lo stupore e la sorpresa dei lavoratori delle ditte vicine. Sommersi cancellata e auto in sosta, proprio come un’abbondante nevicata.

Intervento della Polizia locale e strada chiusa

Sono stati gli stessi addetti della ditta, con sede centrale in provincia di Pavia, a procedere con la rimozione della schiuma con le pale. Proprio come se fosse nevicato… Nella zona industriale del Lazzaretto, a ridosso della carreggiata sud della Superstrada, è intervenuta anche la Polizia locale. Fino a quando non si è dispersa la schiuma via Strauss è stata impraticabile in entrambe le direzioni e gli agenti del Comando locale hanno posto le transenne per la chiusura al transito.