Incrocio pericoloso fra le vie Mameli e Cairoli nel quartiere Santa Valeria a Seregno, esasperati i residenti con l’incubo degli incidenti sotto casa. L’ultimo venerdì mattina, coinvolte due auto con una ferita.

Ennesimo scontro all’incrocio maledetto

Residenti esasperati e preoccupati dopo l’ennesimo incidente all’incrocio fra le vie Mameli e Cairoli, in zona Santa Valeria. Venerdì mattina la collisione fra due auto, a seguito della quale è rimasta ferita una 46enne che era al volante di un’utilitaria. A provocare l’impatto una vettura che ha saltato lo “stop” di via Mameli. “Non l’ho visto” ha ammesso il conducente, rimasto illeso.

Gli abitanti chiedono l’intervento del sindaco

Alcuni dei residenti che vivono attorno all’incrocio nelle scorse settimane hanno incontrato il sindaco, Alberto Rossi, al quale in seguito hanno anche scritto per chiedere un intervento dell’Amministrazione. Anche la Polizia locale è informata dell’incrocio pericoloso. C’è un dosso in prossimità del segnale di stop ma a terra è completamente illeggibile la segnaletica orizzontale.