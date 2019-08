Infortuni, malori e intossicazioni: soccorsi tre giovani. Due sono stati portati in ospedale in codice verde.

Infortuni, malori e intossicazioni nella notte

Tre interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Tutti giovani i ragazzi che hanno richiesto l’intervento dei volontari.

La prima chiamata al 118 è arrivata poco dopo mezzanotte e mezza per una ragazza di 18 anni che si è sentita male in via Melgacciata, a Bovisio Masciago, a causa di qualche bicchiere di troppo. La giovane è stata raggiunta sul posto dai sanitari della croce bianca di Cesano. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate in fretta e, dopo gli accertamenti sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

E’ stata invece trasportata in codice verde nel nosocomio di Garbagnate Milanese la ragazza 18enne che, intorno all’una e trenta, ha accusato un malore n via Bellaria a Limbiate. A soccorrerla ci hanno pensato i volontari della croce rossa di Varedo.

Infine segnaliamo un infortunio per una 16enne ad Agrate Brianza. La macchina dei soccorsi si è attivata poco dopo l’una e trenta e ha raggiunto il giovane, in via Talete. Si è trattato, per fortuna, solo di un leggero infortunio e il 16enne ha raggiunto il pronto soccorso di Vimercate in codice verde.