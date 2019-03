Infortunio questa mattina, venerdì 1 marzo, al centro ippico di Misinto, un 53enne è finito all’ospedale.

Infortunio al centro ippico

In base a una prima ricostruzione parrebbe che l’uomo, che presta servizio al centro ippico di via Birago, fosse impegnato a spazzolare un cavallo. Improvvisamente l’animale avrebbe sferrato un calcio, colpendolo con lo zoccolo. Il personale della struttura ha immediatamente allertato i soccorsi. L’allarme è scattato poco prima delle 9.

Sul posto Carabinieri, ambulanza ed elisoccorso

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il ferito è stato soccorso dai sanitari della Croce rossa di Saronno, giunti in ambulanza. Dato che inizialmente si è temuto che le sue condizioni fossero gravi, è stato allertato anche l’elisoccorso, atterrato nella parte erbosa della struttura. Fortunatamente la situazione si è poi rivelata meno grave del previsto e il 53enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo.