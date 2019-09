Infortunio alla Rovagnati: soccorso un 39enne 

Infortunio alla Rovagnati di Biassono: soccorso un 39enne nell’impianto lavorativo di via Volta.

Ambulanza e automedica sono intervenute questa mattina in via Volta a Biassono, nell’impianto lavorativo della Rovagnati. In base alle informazioni disponibili fino a questo momento i soccorsi sono stati allertati per un infortunio in azienda.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha infatti attivato la macchina dei soccorsi per uno schiacciamento occorso a un uomo di 39 anni. Visitato dal personale medico il 39enne è stato poi trasferito in ospedale in condizioni serie ( codice giallo) ma fortunatamente non gravissime.

In via Volta, oltre ai soccorsi, si sono portati gli agenti della Polizia locale di Biassono per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

