Infortunio all’alba in un impianto lavorativo. Soccorso un 57enne a Seveso. Fortunatamente non è grave: è stato soccorso in codice verde.

Infortunio all’alba in un impianto lavorativo

Un 57enne è stato soccorso all’alba, intorno alle 6.30, in un impianto lavorativo di di via Miglioli a Seveso. L’uomo, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, è stato soccorso dalla croce bianca di Cesano per uno schiacciamento. Gli operatori del 118 dopo le prime cure sul posto e una prima valutazione, hanno deciso per il trasferimento in ospedale. Fortunatamente le condizioni del 57enne non sarebbero gravi.