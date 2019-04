Infortunio in una ditta di via Isonzo a Limbiate, ferito un 33enne. Stava effettuando alcuni lavori quando è accaduto il fatto, intorno alle 15.30.

Infortunio in ditta, ferito un 33enne

Vittima un 33enne che è riuscito ad allertare il 118. La gamba, per cause che sono ancora da chiarire, è rimasta schiacciata. L’uomo si è procurato una ferita profonda. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Limbiate, oltre agli operatori del 118 e all’automedica. Rosso il codice con cui è stato attivato l’intervento. In un primo momento, infatti, le condizioni del 33enne sono parse preoccupanti, poi, fortunatamente è risultato meno grave.

In fase di accertamento la dinamica

Dopo le prime cure sul posto, il 33enne è stato trasferito all’ospedale di Monza. Toccherà ora alla Polizia locale ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.