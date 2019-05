Infortunio in ditta per un 56enne. Intervento dei soccorritori questa mattina alle 6.30 in un impianto lavorativo di via Agnesi a Desio.

Infortunio in ditta per un 56enne

Infortunio sul lavoro questa mattina per un 56enne a Desio. L’uomo, in base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, si sarebbe infortunato poco prima delle 6.30 in un impianto lavorativo di via Agnesi.

Immediato l’intervento dei volontari di Seregno soccorso che stanno ancora operando sul posto. Presenti anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell’infortunio. L’uomo, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze.