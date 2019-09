Un infortunio in strada e un malore. Sono questi gli interventi di soccorso effettuati dai volontari nelle ultime ore in Brianza.

Infortunio in strada a Besana

La prima chiamata al numero di emergenza è arrivata intorno alle 2.40 per un ragazzo di 25 anni, rimasto infortunato in strada.

I volontari della croce bianca di Besana e l’auto con il medico a bordo si sono immediatamente portati in via Brunati a Besana in Brianza. Qui il ragazzo, nel frattempo raggiunto anche dai Carabinieri della compagnia di Seregno impegnati a stabilire la dinamica dell’infortunio, è stato medicato e poi trasportato in ospedale a Carate in codice verde per accertamenti.

Malore a Bellusco

Pochi minuti prima delle quattro invece è stato soccorso un uomo di 68 anni colpito da malore in piazza Libertà a Bellusco. Sul posto la croce azzurra di Trezzo che, dopo le cure del caso, ha disposto il trasferimento in ospedale a Cernusco sul Naviglio, in codice giallo.

(foto d’archivio)