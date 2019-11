Infortunio in un impianto lavorativo a Desio. Sul posto, in viale Artigiani, ambulanza e automedica. Soccorso un giovane di 27 anni.

Infortunio in un impianto lavorativo a Desio

Intervento del personale del 118 questa mattina, martedì 26 novembre, in via Artigiani a Desio a causa di un infortunio sul lavoro. I volontari di Seregno soccorso hanno raggiunto la sede della ditta poco prima delle 10.30 per soccorrere un ragazzo di 27 anni rimasto ferito in seguito ad uno schiacciamento.

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente: il giovane è stato soccorso in codice giallo e i medici ora stanno valutando le sue condizioni.

Sul posto insieme al personale medico si trovano anche gli agenti della Polizia locale di Desio.

Ieri un altro incidente sul lavoro

Solo ieri in un altro incidente sul lavoro è rimasto gravemente ferito un uomo di 49 anni, trasportato al San Raffaele di Milano in codice rosso. Il 49enne stava lavorando all’interno del cantiere edile dove si sta costruendo la nuova ala della St Microelectronics.

