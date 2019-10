Infortunio in un impianto lavorativo per un 38enne. L’uomo è rimasto ferito a causa di uno schiacciamento.

Infortunio in un impianto lavorativo di Desio nella notte in Brianza. I volontari della croce rossa locale sono intervenuti intorno a mezzanotte e mezza in un’azienda in via Filippo da Desio dove poco prima un uomo di 38 anni era rimasto ferito a causa di uno schiacciamento.

Le sue condizioni erano parse, in un primo momento, abbastanza serie ma dopo gli accertamenti degli operatori della croce rossa, l’intervento è stato derubricato in codice verde e l’uomo trasportato all’ospedale per ulteriori esami.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio per accertare nel dettaglio la dinamica dell’incidente.