Infortunio sul lavoro a Seregno. Artigiano cade da una scala durante i lavori di ristrutturazione in una casa in centro. E’ stato trasportato all’ospedale “Niguarda”.

Artigiano cade dalla scala

Venerdì pomeriggio infortunio sul lavoro nel cantiere per la ristrutturazione di una casa indipendente in via Santino De Nova a Seregno. Un artigiano 48enne è caduto da una scala durante i lavori di tinteggiatura all’interno dell’edificio in pieno centro. Al momento dell’infortunio all’esterno dell’immobile era presente anche il figlio.

Soccorso dal personale del “118”

Il 48enne è stato subito soccorso dai presenti e dal personale del “118”. Sul posto l’Automedica e l’ambulanza dell’Avis Meda, con cui il ferito è stato trasportato all’ospedale “Niguarda” di Milano in codice giallo. I rilievi dell’incidente sono affidati alla Polizia locale, intervenuta unitamente ai Carabinieri della stazione locale.

Da chiarire la causa della caduta

Dalle prime informazioni raccolte, l’artigiano che risiede in Brianza sarebbe caduto da un’altezza modesta, non più di un metro e mezzo. Forse è scivolata la scala sulla quale stava salendo il manovale ma al momento non si può escludere neppure un malore. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile in Brianza, leggi qui.