Infortunio in un impianto lavorativo: si alza in volo l’elisoccorso. Intervento di soccorso a Desio, in via Cattaneo per un 47enne che è rimasto ferito ad una mano.

Infortunio per un 4oenne in un impianto lavorativo

Ambulanza e automedica si sono portate poco prima di mezzogiorno in via Cattaeno a Desio per un infortunio in un impianto lavorativo.

In base alle informazioni che è stato possibile raccogliere un uomo di 47 anni sarebbe rimasto ferito ad una mano mentre lavorava con un macchinario.

La situazione è subito sembrata abbastanza seria tanto che è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero proveniente da Milano. Inoltre, in via Cattaneo, sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Desio.

Dopo l’intervento dei sanitari, arrivati sul posto in codice giallo, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata. Tanto che è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Oltre al personale medico e ai Vigili del fuoco, a seguito dell’infortunio, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Desio, per chiarire con esattezza quanto accaduto al 47enne.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE