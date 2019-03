Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio, martedì 5 marzo 2019, a Meda. Una 62enne è finita in ospedale dopo che una macchina industriale le è finita su un piede.

Infortunio sul lavoro in viale Brianza

In base a quanto ricostruito la 62enne, titolare di una ditta di tessuti in viale Brianza, poco dopo le 17 stava spostando una cucitrice industriale utilizzando un carrello. Per motivi da chiarire il carrello sarebbe scivolato e il macchinario è finito sul piede destro della donna.

Sul posto soccorritori e Carabinieri

Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono portati i soccorritori della Croce Bianca di Cesano Maderno con un’ambulanza supportata da un’automedica, oltre ai Carabinieri dell’Arma locale. La titolare, dopo le prime cure, è stata trasferita all’ospedale di Desio in codice giallo. Ha rimediato una frattura esposta al piede destro.