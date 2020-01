Infortunio sul lavoro a Villasanta: soccorsi sul posto per uno schiacciamento. L’intervento è in codice rosso.

Infortunio sul lavoro a Villasanta

Ambulanza e automedica si sono portate questa mattina, martedì 28 gennaio, in via Mameli a Villasanta, per un infortunio sul lavoro. In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, i soccorsi sono scattati intorno alle 10.15 per un uomo di 51 anni che sarebbe rimasto ferito in seguito ad uno schiacciamento provocato da un muletto.

I soccorsi

La situazione è apparsa in un primo momento molto grave tanto che il personale medico è giunto sul posto in codice rosso. Dopo le prime cure fortunatamente l’intervento è stato riclassificato in codice giallo. Il 51enne è stato quindi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Villasanta.

