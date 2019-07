Infortunio a Lentate sul Seveso, nella frazione di Copreno: un falegname si è tagliato il pollice mentre stava lavorando a un macchinario.

Infortunio per un falegname

L’incidente si è verificato in un piccolo laboratorio artigianale in via Cantore: in base a quanto è stato possibile ricostruire, un 42enne residente in provincia di Pavia ma titolare della bottega di falegnameria, per cause accidentali mentre era impegnato nelle lavorazioni si è tagliato il pollice della mano destra.

In ospedale in codice giallo

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri, gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza. I soccorritori, dopo le prime medicazioni, hanno trasferito il falegname in codice giallo all’ospedale di Desio.