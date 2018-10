All’improvviso ha impugnato il martelletto di emergenza e ha infranto un vetro della carrozza, costringendo il capotreno a fermarsi alla stazione di Baruccana.

Responsabile un incensurato

Il responsabile, un 20enne di Gorgonzola, incensurato, che viaggiava da solo, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’episodio risale a domenica mattina: intorno alle 9.40 i Carabinieri della stazione locale sono accorsi in stazione su richiesta del capotreno. Un convoglio della linea Seregno-Saronno ha dovuto infatti interrompere la sua corsa dopo che il giovane, per motivi ancora da chiarire, intorno alle 7.50 si è appropriato del martello frangivetro e ha colpito un finestrino.

I carabinieri indagano

Al vaglio dei militari le motivazioni che avrebbero spinto il giovane a compiere un simile gesto, da capire se era in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Fatto sta che a causa della sua azione, che al momento rimane senza spiegazione, il treno ha accumulato ben 40 minuti di ritardo. Per questo, oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, si è beccato quella per interruzione di pubblico servizio.