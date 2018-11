Insoliti malori durante la messa a Desio. E’ successo questa mattina nella chiesa di viale Rimembranze. Tre le persone finite in ospedale

Tre ambulanze arrivate sul posto in codice rosso. Poi fortunatamente l’allarme è rientrato.

E’ successo questa mattina nella chiesa di viale Rimembranze a Desio. Sul posto intorno alle 9 due mezzi dei volontari della croce rossa locale, oltre alla croce verde di Lissone e all’automedica.

A sentirsi male sono state quattro persone tutte di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Dopo i primi soccorsi l’allarme è parzialmente rientrato: due soggetti sono stati portati in ospedale in codice verde mentre per una terza persona il quadro clinico si è presentato più serio ed è stata portata a Desio in codice giallo.