Insulta i vigili durante un controllo di polizia stradale, in arrivo la denuncia per un 40enne pakistano residente a Lentate sul Seveso.

L’episodio risale a martedì mattina, 21 agosto: intorno alle 9, nei pressi di via Capitano Riva, gli agenti della Polizia locale hanno fermato per un controllo il pakistano, che a bordo della sua auto stava raggiungendo l’oratorio, dove la comunità musulmana si è ritrovata per celebrare la festa del sacrificio di Ismaele.

“Tu non puoi darmi ordini, sei una donna”

Non appena gli agenti della Polizia locale gli hanno chiesto i documenti l’uomo ha dato in escandescenza, prendendo i vigili a male parole. In particolare, rivolgendosi alla vigilessa in servizio, avrebbe detto: “Tu non puoi darmi ordini, sei una donna”. Verbalizzato l’accaduto, il comandante della Polizia locale, Mauro Colombo, ha intenzione di procedere con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.