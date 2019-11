Insulti razzisti a un ragazzino durante la partita. Il Sindaco di Desio commenta l’episodio di sabato scorso avvenuto durante la partita tra l’Aurora Desio e la Sovicese.

Insulti razzisti in campo contro un ragazzino. Corti “Fenomeno dilagante”

“Serve un impegno corale di tutte le istituzioni e delle agenzie sociali per liberare una porzione importante di cittadini italiani da linguaggi e comportamenti che hanno raggiunto livelli di inciviltà preoccupanti. L’episodio che è capitato sabato scorso su un campo di calcio, dove una mamma di una squadra avversaria ha ingiuriato e offeso per il colore della sua pelle un bambino di 10 anni dell’Aurora Desio, è la punta di un iceberg che rischia di diventare molto più grande ed è la dimostrazione di come ormai odio, inciviltà, aggressioni – purtroppo non solo verbali – stiano dilagando”.

L’episodio sabato scorso

Sono le parole del Sindaco di Desio, Roberto Corti, dopo l’increscioso episodio accaduto sabato pomeriggio a Lissone durante la partita categoria 2009 tra “Aurora Desio” e “Sovicese”.

La mamma del bimbo insultato, che si sarebbe sentito dire “Negro di m…”, ha denunciato l’accaduto ed è scoppiata la bufera. L’Aurora Desio ha subito condannato quanto accaduto e indirizzato una lettera al Ministro dello sport Vincenzo Spadafora e all’assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi che ha commentato duramente quanto avvenuto (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI).

