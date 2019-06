Sirene di notte. Una donna è caduta ad Arcore poco prima dell’una di notte e i vigili del fuoco sono intervenuti a Desio in soccorso di una donna di 49 anni.

Sirene di notte

Notte di interventi e prevenzione per le forze dell’ordine e i medici del 118 che hanno portato il proprio aiuto da Arcore a Desio. All’una meno un quarto una donna di 59 anni è caduta dalla bicicletta in via Alfonso Casati: sul posto è arrivata un’ambulanza in codice giallo che l’ha successivamente trasportata all’ospedale di Vimercate dove è stata medicata. Intorno all’una e mezza a Desio i volontari del 118 sono invece intervenuti in via Forlanini per soccorrere un 40enne con un’intossicazione etilica: l’uomo è stato soccorso in codice giallo e successivamente trasportato all’oespedale di Desio per gli accertamenti.

L’intervento dei Vigili del fuoco

In via Alfonso Marelli al civico 44 a Monza intorno alle quattro di notte sono invece intervenuti i Vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso: a richiedere aiuto una persona di 49 anni che non è stata però trasportata in ospedale ma verosimilmente assistita sul posto.