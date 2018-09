Intossicazione da alcol: 52enne finisce in ospedale. E’ accaduto questa notte a Limbiate. L’uomo portato a Garbagnate Milanese per accertamenti

Un uomo di 52 anni è finito in ospedale questa notte a causa di una intossicazione etilica. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 4 da Limbiate. I soccorsi hanno raggiunto viale dei Mille in breve tempo assicurando le prime cure sul posto al 52enne. La situazione, fortunatamente, è apparsa subito sotto controllo e dopo i primi accertamenti l’uomo è stato portato in ospedale in codice verde, a Garbagnate Milanese, per un ulteriore controllo.