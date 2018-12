Intossicazione da sostanze pericolose per una 20enne. Soccorsi sul posto questa notte a Seveso.

Intossicazione da sostanze pericolose per una 20enne

Intossicazione da sostanze pericolose questa notte in Brianza. I soccorsi sono stati allertati intorno all’una per una giovane di 20 anni che si è sentita male in via Rosmini a Seveso. La ragazza, 20 anni, è stata soccorsa dalla croce bianca cittadina. Fortunatamente le condizioni della giovane sono apparse subito buone e non è stato disposto il trasporto in ospedale.

Pedone investito a Lentate

Altro intervento da segnalare a Lentate dove questa mattina, poco prima delle sette, un’anziana di 81 anni è stata investita in via Privata Milano. I soccorritori della croce bianca di Cesano, giunti sul posto, hanno prestato alla donna le prime cure per poi trasportarla in ospedale in codice giallo. Sulla dinamica dell’incidente faranno luce i Carabinieri della compagnia di Seregno intervenuti sul posto.