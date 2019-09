Intossicazione da sostanze pericolose: soccorso un 45enne. L’uomo si è sentito male in via Molise a Seregno. Nella notte anche una caduta.

Soccorsi in Brianza nella notte

Sono due gli interventi di soccorso effettuati nella notte dai volontari del 118 coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Pochi minuti dopo la mezzanotte gli operatori della croce rossa di Monza e Brianza si sono portati a Monza, in viale Brianza, dove hanno soccorso due persone: una donna di 52 anni e una di 92.

In base a quanto riportato da Areu si è trattato di una caduta e una delle due donne coinvolte è stata trasportata in ospedale, al San Gerardo di Monza, per accertamenti.

L’altra chiamata al numero di emergenza è giunta alle 2.36 per un 45enne che si è sentito male a Seregno. A provocare il malore, con tutta probabilità, un’intossicazione da sostanze pericolose. Motivo per cui il 45enne, raggiunto in via Molise, è stato successivamente trasportato in ospedale a Desio per ulteriori esami.