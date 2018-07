Intossicazione etilica, paura per un 16enne.

Attimi di paura

E’ accaduto poco dopo la mezzanotte, quando in un parcheggio di Giussano, nella frazione di Paina, vicino all’innesto della Statale 36, un giovane di 16 anni è stramazzato a terra per un’intossicazione etilica. Subito gli amici che erano con lui hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso e per qualche istante si è temuto il peggio. Tanto che alcuni coetanei hanno subito provveduto a far sparire una bottiglia di sambuca che era rimasta nelle vicinanze dove il ragazzo era svenuto.

I soccorsi

Sul posto, nel giro di qualche minuto, è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano. Gli operatori hanno provveduto a soccorrere il giovane che aveva evidentemente esagerato con l’alcol, mentre poco dopo sono arrivati anche i genitori del 16enne che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo.