Intossicazione etilica per un 35enne. L’uomo è stato soccorso a Brugherio intorno all’1.30. Fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Intossicazione etilica per un 35enne

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli che hanno effettuato un solo intervento di soccorso. La chiamata al 112 è scattata intorno all’1.30 per un 35enne che si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. L’uomo è stato soccorso a Brugherio, in via Santa Caterina, dalla croce rossa locale. Fortunatamente dopo l’intervento del personale di soccorso il 35enne si è gradualmente ripreso e non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Segnaliamo anche la caduta di un 81enne questa mattina alle 5.30, in via De Gasperi ad Arcore. L’uomo è stato soccorso dai volontari vimercatesi che, al momento, sono ancora sul posto e stanno operando in codice verde.